Norimberga Juve 3-0: CROLLO BIANCONERO. Prima sconfitta per Thiago Motta

CROLLA la Juve di Thiago Motta contro il Norimberga: un 3-0 che ha visto i padroni di casa fare normale amministrazione contro i bianconeri

Brutta sconfitta da parte della Juve contro il Norimberga: un sonoro 3-0 quello subito da Thiago Motta. Una squadra distratta e che ha dimostrato che ha bisogno di tempo (al di là del calciomercato). A segno vanno Jander, Forkel e Janisch.

Norimberga-Juve 3-0: sintesi e moviola

1′ – Fischio d’inizio, è iniziata Norimberga-Juve

1′ – Malinteso in mezzo al campo tra Locatelli e Djalò che porta subito al tiro Schleimer dalla distanza, blocca Di Gregorio

8′ – Punizione di Pick: calcio piazzato per il Norimberga, il tiro insidioso è deviato in calcio d’angolo.

13′ – Ripartenza pericolosa del Norimberga: Schleimer calcia dall’interno dell’area bianconera, Di Gregorio blocca senza problemi.

15′ – Juve in controllo del possesso palla in questa prima fase, senza ancora riuscire a rendersi pericolosa nell’area di rigore avversaria.

19′ – GOL NORIMBERGA! Malinteso fra i due e brutta palla persa da Barbieri e Locatelli in uscita, recupero alto della squadra tedesca e rete di Jander che non sbaglia davanti a Di Gregorio. In ritardo anche Djalò.

22′ – Altro pericolo per la Juve: imbucata per Hofmann che da ottima posizione incrocia col destro a lato.

37′ – Primo tiro della Juve con Hasa: il Next Gen impensierisce Reichert con una punizione molto angolata all’incrocio dei pali.

39′ – Primo cambio del match per il Norimberga: Karafiat prende il posto di Knoche.

43′ – Altro “buco” di Djalò che spalanca il campo a Hofmann: conclusione forte e insidiosa ben parata da Di Gregorio.

45′ – Fine primo tempo a Norimberga.

SECONDO TEMPO

46′ – Iniziata la ripresa

48′ – Occasione Juve: discesa di Weah sulla destra, l’americano scarica all’indietro per l’accorrente Nicolussi Caviglia la cui conlusione è murata da un difensore

50′ – Ancora Juve vicina al gol: riflesso di Reichert sul potente sinistro da centro area di Cambiaso che termina quindi in angolo

52′ – Altra pregevole iniziativa di Mbangula che cerca il destro a giro sul palo lontano, Flick ci mette la testa e devia sul fondo

53′ – Altro cambio per Klose, nel Norimberga Forkel rileva Pick

60′ – Altro spunto di Mbangula sulla destra, il suo cross però termina facile nelle braccia del portiere

62′ – Nel Norimberga fuori Jeltsch e dentro Seidel

66′ – Juventus sempre in avanti, difficile però per i bianconeri trovare varchi

71′ – RIGORE PER LA JUVE! Weah si guadagna una massima punizione: strappo improvviso, l’americano viene abbattuto da Seidel e l’arbitro non ha dubbi

72′ – SBAGLIA VLAHOVIC! Sinistro angolato del serbo che coglie il palo, si resta sull’1-0

74′ – Ci riprova Vlahovic su una punizione dai 25 metri, ma il suo tiro si infrange sulla barriera

80′ – Fa girare palla la Juve, in cerca di idee per arrivare al pareggio

81′ – SI SALVA LA JUVE! Tentativo a botta sicura di un avversario, palla deviata in angolo da Weah con un braccio. L’arbitro non indica il dischetto, si riprende con un angolo

82′ – PERIN! Ottimo intervento del portiere sul tentativo da angolo del Norimberga, Juve però che rischia ancora

85′ – Ancora Nicolussi Caviglia dal limite: il centrocampista si trova lo spazio per calciare verso la porta, palla però fuori

86′ – 2-0 Norimberga: su cross dormita difensiva della Juve che si fa scappare dietro Forkel che infila Perin, che non accenna neanche un intervento

88′ – 3-0 Norimberga: Janisch penetra nella difesa bianconera, ancora addormentata, e batte Perin con un pallonetto

90′ – Termina qui, l’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juve inizia con una sconfitta per 3-0