Roma a passo di tango: trattativa con il Manchester City per Echeverri, si lavora al prestito

La Roma prova il colpo Claudio Echeverri: offerta al Manchester City per un prestito con diritto di riscatto, le ultime

La Roma accelera sul mercato e guarda al futuro. L’obiettivo principale resta quello di trovare un esterno offensivo di qualità e prospettiva, e il nome che prende sempre più quota è quello di Claudio Echeverri, talento argentino di proprietà del Manchester City.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi stanno lavorando con decisione per portarlo nella Capitale. Il club inglese è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto, formula già sperimentata dalla Roma con altre operazioni simili. L’idea è quella di far crescere il giocatore in un ambiente competitivo, senza però perdere il controllo sul suo cartellino.

Il profilo di Echeverri, classe 2006, è considerato ideale: qualità tecniche, visione di gioco e grande personalità, già mostrata sia al River Plate che nelle selezioni giovanili argentine. Dopo essere stato acquistato dal City per circa 18 milioni di euro, il fantasista ha chiuso un’ultima stagione in patria e ora è pronto al salto europeo. La Roma rappresenta una possibilità concreta: il giocatore ha già mostrato interesse e nelle prossime ore potrebbe arrivare il via libera di Guardiola.

La concorrenza per il ruolo si è via via assottigliata: Paixao è andato all’OM, mentre per Antonio Nusa il Lipsia continua a chiedere cifre superiori ai 50 milioni, giudicate eccessive dalla società capitolina.

In caso di arrivo di Echeverri, Gasperini si ritroverebbe un jolly offensivo capace di agire da trequartista o partire da sinistra per rientrare sul destro, sfruttando ottime qualità balistiche.

Intanto la dirigenza lavora anche sul centrocampo: i nomi seguiti sono Joao Palhinha del Bayern Monaco e Nardoni del Racing, con passaporto comunitario. Sullo sfondo restano anche un esterno mancino e un centrale difensivo, in caso di addio a Kumbulla, cercato in Liga.

Il piano è chiaro: pochi innesti, ma funzionali, per una Roma sempre più internazionale.