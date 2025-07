Calciomercato Juve, quale sarà il futuro di Kolo Muani? Ecco la situazione dei bianconeri - Calcio News 24

Calciomercato Juve: Kolo Muani sempre più vicino al ritorno in bianconero

Il Calciomercato Juve entra nel vivo e uno dei nomi più caldi in ottica bianconera è quello di Randal Kolo Muani. La dirigenza della Juventus è al lavoro per riportare a Torino l’attaccante francese, attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Daniele Miceli a Sportmediaset, le trattative con il club parigino stanno procedendo e ci sarebbero segnali incoraggianti per la definizione dell’accordo.

Il PSG sarebbe disposto a cedere Kolo Muani con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Tuttavia, il club francese pretende che le condizioni per rendere obbligatorio l’acquisto siano facilmente raggiungibili. In pratica, Parigi vuole garanzie sull’addio definitivo del giocatore, senza margini per un eventuale ritorno.

In questo scenario, il Calciomercato Juve si intreccia anche con la volontà dello stesso Kolo Muani. L’attaccante ha già fatto sapere di essere fortemente interessato a tornare in bianconero. Motivato e consapevole del valore della Juventus, il 24enne vede in Torino un contesto ideale per crescere sotto la guida di Igor Tudor. La Juve rappresenta per lui non solo una vetrina prestigiosa a livello europeo, ma anche un’occasione concreta per rilanciarsi dopo una stagione non semplice a Parigi.

La Juventus, dal canto suo, spinge per chiudere positivamente l’operazione. Nonostante le note difficoltà economiche che condizionano il Calciomercato Juve, i dirigenti credono nella fattibilità dell’affare. La determinazione del giocatore, unita alla disponibilità del PSG a trovare una formula sostenibile, fa ben sperare l’ambiente bianconero.

Kolo Muani, che aveva già dato segnali positivi durante una precedente esperienza in maglia juventina, è visto come un rinforzo ideale per il reparto offensivo. La sua duttilità e il suo potenziale potrebbero rivelarsi determinanti per aumentare la qualità e la competitività dell’attacco.

I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se l’operazione andrà in porto. Ma una cosa è certa: nel Calciomercato Juve, il nome di Kolo Muani resta in cima alla lista degli obiettivi prioritari.