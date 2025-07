Nico Gonzalez Juventus: l’argentino è ancora nel mirino di quel club? Le ultimissime di mercato

Nico Gonzalez Juventus: l’esterno argentino è ancora un obiettivo di quel club? Le ultimissime di mercato in casa bianconera

L’Inter continua a sondare il mercato alla ricerca di soluzioni per completare il reparto offensivo in vista dell’imminente stagione di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro mantiene vivo l’interesse per Nico Gonzalez, attaccante argentino classe 1998, attualmente in forza alla Juventus, nel caso in cui la trattativa per Ademola Lookman non andasse a buon fine.

Gonzalez, noto per la sua versatilità e rapidità sul fronte offensivo, ha avuto un impatto significativo nel campionato italiano con la maglia viola, dimostrando qualità tecniche e una spiccata propensione al gol. Nei giorni scorsi, sarebbe avvenuto un contatto tra l’entourage del giocatore e la dirigenza interista, un segnale tangibile che il dossier sull’ex Stoccarda è stato riaperto e approfondito.

Valutazione e dettagli economici

Stando alle indiscrezioni raccolte da Sky Sport, per assicurarsi le prestazioni di Nico Gonzalez, l’Inter dovrebbe mettere sul piatto più di 20 milioni di euro, cifra che potrebbe lievitare con l’inserimento di bonus legati alle prestazioni del calciatore. Un investimento importante che riflette le ambizioni del club milanese di rafforzarsi con profili già rodati in Serie A.

Il punto su Lookman e gli sviluppi con l’Atalanta

Nel frattempo, la trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman, esterno offensivo classe 1997, prosegue. Il giocatore, reduce da una stagione brillante a Bergamo con 11 reti in campionato, rimane la prima scelta del club. Nella giornata odierna, i dirigenti Giuseppe Marotta (Inter) e Antonio Percassi (Atalanta) hanno avuto un incontro durante il consiglio di Lega tenutosi a Milano. I due presidenti hanno preferito non rilasciare dichiarazioni, mantenendo il massimo riserbo sull’avanzamento dei negoziati.

Il futuro di Gonzalez e Lookman sarà centrale per l’evoluzione del mercato nerazzurro. L’Inter, impegnata a definire gli ultimi tasselli del proprio attacco, potrebbe virare con decisione sull’argentino qualora la pista che porta all’ex Leicester dovesse complicarsi. Le prossime settimane saranno decisive per delineare gli equilibri offensivi del tecnico Chivu.