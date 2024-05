FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 36

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. O chiudere almeno dignitosamente la stagione.

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. O chiudere almeno dignitosamente la stagione.

FROSINONE – INTER

venerdì 10/05, ore 20.45, DAZN

Il Frosinone guarda questo match con speranza ritrovata. Non perde da 6 gare ma spera di fare anche meglio, magari ritrovando maggiore convinzione nella fase offensiva (3 degli ultimi 5 pareggi sono finiti a reti bianche).

L’Inter ha sorpreso tutti perdendo contro il Sassuolo nel turno precedente. Probabilmente vorrà riscattarsi, ma di nuovo avrà di fronte avversari decisamente più motivati.

Ospiti favoriti, forse un po’ meno del solito.

Il fantacalcista logico

Dovrebbe rientrare e trovare posto nell’undici di partenza: Dimarco imprescindibile.

Il fantacalcista intuitivo

In diversi lo aspettano e il colpo importante non l’ha ancora battuto. Carlos Augusto da schierare.

Il fantacalcista eccessivo

Impatto enorme di Zortea, ci sta addirittura contro l’Inter? Secondo l’eccessivo sì, eccome.

NAPOLI – BOLOGNA

sabato 11/05, ore 18.00, DAZN

Il Napoli non riesce più a vincere al Maradona: 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 gare casalinghe. E in generale, nei precedenti 8 turni, ha conquistato i 3 punti in una sola occasione, a Monza.

Il Bologna ha un po’ rallentato la cavalcata: una sola vittoria in 5 partite e in 3 di esse è stata fermata sullo 0 a 0. Perdere posizioni ora sarebbe una beffa clamorosa.

Avvincente partita da tripla.

Il fantacalcista logico

Dopo l’apice contro l’Inter ha avuto qualche difficoltà di troppo. Partita importante, necessario il contributo del migliore Juan Jesus.

Il fantacalcista intuitivo

Cajuste è diventato titolare? Meglio tardi che mai…

Il fantacalcista eccessivo

Gioca a singhiozzo e non fa mai bonus: Ndoye è il profilo migliore per l’eccessivo.

MILAN – CAGLIARI

sabato 11/05, ore 20.45, DAZN / Sky

Il Milan, considerando anche le coppe, ha conquistato davvero un magro bottino nell’ultimo mese: 3 sconfitte e 3 pareggi. Vorrà certamente chiudere la stagione meglio di così.

Il Cagliari in trasferta ha vinto una sola volta in questa Serie A, a marzo contro l’Empoli. Da allora la squadra di Ranieri è in buona condizione, inoltre il Meazza fa meno paura in questo finale di campionato.

I rossoneri non possono non essere considerati favoriti, ma esiti diversi stupirebbero fino a un certo punto.

Il fantacalcista logico

Il gol gli manca da un po’, ma anche proseguisse il digiuno, tra pagelle e assist, Pulisic è una certezza.

Il fantacalcista intuitivo

Come per il resto della squadra, le prestazioni di Reijinders sono calate… tornerà ad alzare il livello del suo gioco? Più che possibile.

Il fantacalcista eccessivo

Non una stagione indimenticabile a livello personale per Nandez, ma il passato non conta al fantacalcio, basta schierarlo nel momento giusto!

LAZIO – EMPOLI

domenica 12/05, ore 12.30, DAZN / Sky

La Lazio è in un ottimo periodo, nonostante i 2 punti persi a Monza proprio nel finale. Probabilmente per la Champions non ci sono più speranze ma una qualificazione in Europa League sarebbe comunque un buon traguardo.

L’Empoli non batte i biancocelesti dal 2015 e domenica non sembra essere l’occasione per aggiornare questo dato, anche considerando le 4 sconfitte consecutive in trasferta in altrettanti turni precedenti.

Di gran lunga favorita la squadra di Tudor.

Il fantacalcista logico

Luis Alberto va schierato con tutti i suoi nomi.

Il fantacalcista intuitivo

Ordine e concretezza, ok, ma Patric un gol l’ha anche fatto quest’anno, perché non ripetersi?

Il fantacalcista eccessivo

Fantacalcisticamente un fuoco di paglia… in realtà Zurkowski potrebbe ancora accendersi!

GENOA – SASSUOLO

domenica 12/05, ore 15.00, DAZN

Il Genoa ha segnato 6 reti in 2 gare, dato decisamente in controtendenza con il resto della stagione. Chiudere nella parte sinistra della classifica sarebbe gratificante e fare più gol del solito aiuterebbe certamente.

Il Sassuolo contro l’Inter ha trovato il biglietto giusto alla lotteria, ma quella vincita da sola non può bastare a risanare il grosso debito di punti. Qui la classifica dice ancora Serie B.

Crediamo possa venire fuori una gara non troppo avvincente.

Il fantacalcista logico

Martinez è una delle scelte migliori tra i portieri per questo turno.

Il fantacalcista intuitivo

In grande crescita. Dentro Vogliacco.

Il fantacalcista eccessivo

Dopo la prestazione più che buona contro l’Inter saprà ripetersi? Certo: confermato Lipani.

VERONA – TORINO

domenica 12/05, ore 15.00, DAZN

Il Verona ha vinto 3 delle ultime 5 partite tra le proprie mura. Ora è 14esima e il calendario che la attende non è dei più complicati. Scaramanzie a parte, il grande obiettivo è vicino al raggiungimento.

Il Torino non segna da 4 partite, ma almeno in 3 di esse è riuscita a non far segnare nemmeno gli altri. Ovviamente è difficile essere soddisfatti da questo tipo di risultati, qualcosa di nuovo va provato.

Scaligeri più sul pezzo, ma la partita potrebbe rimanere avara di emozioni.

Il fantacalcista logico

Noslin è tra i più in forma di tutto il campionato.

Il fantacalcista intuitivo

Montipò potrebbe essere un rischio, di più una bella intuizione.

Il fantacalcista eccessivo

Qualche assist qua e là, ma il bonus grosso non l’ha ancora portato… Vojvoda motivato.

JUVENTUS – SALERNITANA

domenica 12/05, ore 18.00, DAZN

La Juventus ha la migliore occasione possibile per conquistare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. Ma avrà inevitabilmente anche un occhio alla finale di Coppa Italia…

La Salernitana è la squadra con meno motivazioni di tutte che sul campo ha dimostrato di avere meno qualità di tutte. Premesse che rendono la sfida completamente sbilanciata a sfavore dei granata.

Qualcuno riesce a immaginare come i bianconeri possano non vincere questa partita?

Il fantacalcista logico

Rabiot non vede bonus da troppe gare. Può essere la partita giusta per trovare inserimenti decisivi.

Il fantacalcista intuitivo

Una chance a Rugani in questo turno va certamente concessa!

Il fantacalcista eccessivo

Un unico uomo è schierabile tra le fila della Salernitana: si chiama Tchaouna.

ATALANTA – ROMA

domenica 12/05, ore 20.45, DAZN

L’Atalanta è in paradiso. Finale storica, entusiasmo esagerato, gruppo in forma straripante. In questa condizione si può fare tutto, compreso completare un rimontone in classifica a due giornate dalla fine.

La Roma ha la testa alta e il cuore spezzato. Corsa all’Europa interrotta in semifinale, corsa alla prossima Champions a rischio proprio durante l’ultimo sprint.

Partita magnifica da gustarsi dal primo all’ultimo secondo.

Il fantacalcista logico

A secco contro il Marsiglia, Scamacca non vuole perdere quella bella abitudine…

Il fantacalcista intuitivo

Vice rigorista infallibile, dentro Paredes anche se la sfida è più che complicata.

Il fantacalcista eccessivo

Si iniziano a intravedere le sue potenzialità: Tourè titolare.

LECCE – UDINESE

lunedì 13/05, ore 18.30, DAZN

Il Lecce è di fatto già salvo. La squadra con 8 punti nelle ultime 4 gare ha dato una bella spallata a tutti e si è messa al sicuro. Serve la matematica, ma è questione di tempo più che di prestazioni.

L’Udinese ha trovato due punti in altrettante partite che sulla carta erano piuttosto proibitive. Salvezza ancora possibile ma da qualche parte almeno una vittoria bisogna prendersela e comunque potrebbe non bastare.

Il pareggio è probabilmente l’ipotesi più accreditata.

Il fantacalcista logico

Ha ripreso a segnare con regolarità: tutto su Krstovic.

Il fantacalcista intuitivo

In leggera flessione, ma rinunciare a Kamara potrebbe dare grossi rimpianti.

Il fantacalcista eccessivo

Un Okoye protagonista in positivo è un’idea eccessiva, non folle.

FIORENTINA – MONZA

lunedì 13/05, ore 20.45, DAZN / Sky

La Fiorentina ha conquistato una finale europea per il secondo anno consecutivo. Ora, con tutto l’ambiente così gasato, le partite al Franchi saranno toste per chiunque.

Il Monza non vince una gara da metà marzo. Che la squadra sia viva lo dimostra il pareggio agguantato nel turno precedente, ma ci sono stati periodi più brillanti.

La Viola sembra molto più carica.

Il fantacalcista logico

Sarà lui il nuovo rigorista designato? Nel dubbio, Beltran non va tenuto fuori.

Il fantacalcista intuitivo

Energia da vendere contro un avversario affaticato: Bondo in campo.

Il fantacalcista eccessivo

In tanti ne hanno sentito la mancanza… se torna Mota, lo si butta dentro al volo.