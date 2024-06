Mondiale per Club: qualificati anche i messicani del Pachuca

I messicani del Club Pachuca si qualificano al mondiale per club che debutterà nel 2025 e che vedrà partecipare anche Inter e Juve. Si qualificano grazie alla vittoria della Champions League della Concacaf contro gli americani del Columbus Crew per 3-0.

Congratulations to @Tuzos on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025! 👏



Their victory in @TheChampions Cup final secures them the fourth and final @Concacaf spot at the tournament and also sees them qualify for this year’s FIFA Intercontinental Cup 🏆 pic.twitter.com/K61udPVKjr