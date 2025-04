Barcellona, Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha attacco da 82 gol: può raggiungere la MSN?

Barcellona, il nuovo tridente Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha può far rivivere i giorni della MSN? I numeri a confronto

Il Barcellona di questa stagione sta rivivendo le sensazioni dei suoi tempi migliori, con una squadra giovane e dinamica che ruota attorno ai nuovi talenti della cantera: Cubarsì, Balde, Pedri, Gavi e Yamal. A questi si aggiunge un tridente straordinario formato dal giovanissimo spagnolo, Raphinha e Robert Lewandowski, che ha preso il volo grazie all’arrivo dell’allenatore tedesco Hans-Dieter Flick. Il Barcellona sta dominando anche in Europa, con un percorso eccezionale che li ha portati a essere una delle quattro squadre ancora in corsa per il Triplete. La vittoria per 4-0 contro il Borussia Dortmund ha mostrato il dominio assoluto di questa formazione, con i tre attaccanti protagonisti: Lewandowski ha segnato una doppietta, Raphinha ha contribuito con un gol e due assist, e Yamal ha messo a segno il definitivo 4-0.

L’attacco del Barcellona sta raggiungendo numeri straordinari, con 82 gol realizzati finora dalla coppia Lewandowski, Raphinha e Yamal. Con 40 gol di Lewandowski, 28 di Raphinha e 14 di Yamal, il tridente sta facendo la differenza, portando la squadra a +4 sul Real Madrid in campionato e qualificandosi per la finale di Coppa del Re. Sebbene i numeri non siano ancora paragonabili alla leggendaria MSN (Messi, Suarez, Neymar) che ha segnato oltre 100 gol per stagione dal 2014 al 2017, il Barcellona attuale sembra essere sulla buona strada per avvicinarsi a quelle vette, con un potenziale offensivo che potrebbe far parlare di sé nei prossimi anni.