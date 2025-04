Tony D’Amico premiato al Gran Galà del calcio ADICOSP come miglior direttore sportivo della stagione 2023 2024

Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta, ha vinto il premio come miglior DS della stagione 2023 2024. Ecco il comunicato

IL COMUNICATO

Prestigioso riconoscimento per il Direttore Sportivo nerazzurro Tony D’Amico che, in occasione del Gran Galà del Calcio ADICOSP (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi), riceverà il premio “Franco Janich” come miglior Direttore Sportivo della Serie A per il 2023-24, una stagione che ha visto l’Atalanta protagonista sia in campo nazionale che internazionale, con la storica conquista dell’Europa League. Un premio che il Direttore D’Amico aveva già ricevuto quattro anni fa per la stagione 2019-2020. Il riconoscimento, intitolato al giocatore friulano che nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia dell’Atalanta per tre stagioni dal 1955 al 1958 collezionando 38 presenze, verrà consegnato nel corso della cerimonia di gala in programma il prossimo 5 maggio a Roma