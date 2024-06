Bologna: ecco qual è la più importante EREDITA’ che Thiago Motta lascia a Vincenzo Italiano

L’eredità in casa Bologna che Thiago Motta ha lasciato ad Italiano in vista della prossima stagione. La situazione rossoblu

Il Bologna di Thiago Motta ha registrato un grandissimo risultato centrando un obiettivo neanche immaginato a inizio stagione. E lasciando in eredità una cosa che poche squadre oggi hanno: la completezza del rendimento della rosa.

É del tutto evidente l’esplosione di Zirkzee e Calafiori, non a caso richiesti dalla Juventus e con estimatori in tutta Europa. Così come Freuler, Orsolini o Ferguson (fino all’infortunio) siano stati trascinanti. Ma vedendo i giudizi della critica durante l’anno, non sono mancati – e in certi casi non poche volte – 7 in pagella un po’ a tutti: Fabbiam, Skorupski, Beukema, Ndoye, Lucumi, Posch, Saelamaekers.

Ma anche riserve o non titolarissimi come hanno avuto picchi d’eccellenza. Un patrimonio tecnico che il successore (Vincenzo Italiano?) avrà tra le mani.