Nuova Juve, Comolli impone la linea dura: Weah e Douglas Luiz, nessun compromesso

Juve, il nuovo direttore generale Damien Comolli impone la linea dura: Weah e Douglas Luiz alla porta, ma ai prezzi dei bianconeri

Alla Juve è cambiato il vento, e a certificarlo è la nuova gestione targata Damien Comolli. Il direttore generale ha imposto una svolta nella politica societaria, fatta di regole chiare, fermezza e nessuna concessione. I casi Timothy Weah e Douglas Luiz, come riportato da Tuttosport, ne sono la prova lampante.

Partiamo dall’americano. Il trasferimento al Nottingham Forest era pronto: 22 milioni complessivi per Weah e Mbangula, trattativa conclusa e giocatori già messi in tribuna. Poi il dietrofront di Weah, che ha mandato tutto in fumo. Un gesto che ha mandato Comolli su tutte le furie, costringendolo a riorganizzare strategie e slot di mercato. Oggi, con il Marsiglia pronto a offrire 15 milioni tra prestito e riscatto, la Juve dice no: servono 18-20 milioni, altrimenti niente. Nessuna svendita, nessuna urgenza, nemmeno con l’accordo già trovato tra il giocatore e l’OM. Il messaggio è netto: chi vuole Weah, deve pagare. E chi pensa di tirare la corda fino all’ultimo, si sbaglia. Il club bianconero ha già un’alternativa (João Mario) e non si farà ricattare.

Discorso simile per Douglas Luiz. Il brasiliano ha disertato il raduno senza giustificazioni e ha ricevuto una multa da 100mila euro. È tornato alla Continassa a testa bassa, ha chiesto scusa a staff, compagni e società, e si è rimesso al lavoro. Ma la sua permanenza è solo temporanea: la Juve è decisa a cederlo, ma solo a titolo definitivo, o con prestito con obbligo di riscatto. Le proposte di Everton e Nottingham non hanno convinto il giocatore, ma il club non ha intenzione di aspettare oltre.

Con Comolli, alla Juventus i panni sporchi non si lavano più in casa: si espongono con fermezza e metodo. Basta capricci: la nuova Juve detta le condizioni, e chi non si adegua resterà indietro.