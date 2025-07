Calciomercato Toro, Saúl Coco era a un passo dall’addio, ma una mossa a sorpresa del club ha cambiato tutto… Cronaca di una cessione sfumata

Un’estate sul mercato, con offerte milionarie respinte e un futuro che, a sorpresa, sarà ancora a tinte granata. Come riportato oggi da Tuttosport, la telenovela di mercato legata a Saúl Coco si è conclusa con un nulla di fatto: il difensore equato guineano, almeno per ora, resterà al Torino. Una decisione maturata al termine di settimane complesse, in cui si sono intrecciate le volontà del giocatore, le strategie del club e le offerte provenienti da Qatar e Russia, senza però che si arrivasse a una evoluzione reale della vicenda.

La storia è un vero e proprio “giallo”. A giugno, il club qatariota dell’Al Duhail aveva messo sul piatto una straordinaria offerta da 16 milioni di euro. Il Torino, che un anno fa aveva pagato il giocatore poco più di 8 milioni, avrebbe accettato senza esitazioni, realizzando una plusvalenza enorme. Fu lo stesso Coco, però, a dire di no, per una scelta di vita e perché l’ingaggio proposto non era ritenuto sufficiente a giustificare un addio all’Europa. Nelle ultime settimane, si è poi fatto sotto con insistenza lo Spartak Mosca, arrivando a offrire fino a 15 milioni più bonus.

Anche in questo caso, però, la trattativa non è decollata. Il Torino si è trovato di fronte a un bivio: mentre lo Spartak rilanciava per Coco, il club stava finalizzando la cessione di un altro difensore, Walukiewicz, al Sassuolo. La dirigenza granata, considerando l’uscita del polacco più sicura e non avendo certezze sulla volontà di Coco di trasferirsi a Mosca, ha preferito dare priorità a quest’ultima operazione. Questa esitazione ha spinto lo Spartak a cambiare obiettivo, chiudendo di fatto le porte a una cessione del centrale equatoguineano.

Ora la palla passa a lui: dovrà convincere il tecnico Marco Baroni a dargli fiducia e a scalare le gerarchie, partendo come riserva di Maripán e del nuovo acquisto Ismajli.