Ndoye saluta il Bologna e va al Nottingham Forest: ci siamo! Svolta nel calciomercato, sfuma il sogno del Napoli

Ndoye lascia il Bologna e va al Nottingham Forest! Svolta nel calciomercato, sfuma il sogno del Napoli di Conte. Tutti i dettagli

Il calciomercato estivo regala un colpo di scena: Dan Ndoye, esterno offensivo svizzero classe 2000, lascia la Serie A per volare in Premier League. A confermarlo è il noto giornalista Fabrizio Romano, che ha svelato i dettagli dell’intesa tra Nottingham Forest, Bologna e il giocatore.

Accordo lampo tra Bologna e Nottingham Forest

Dopo una prima proposta rifiutata, il Nottingham Forest ha rilanciato con un’offerta decisiva: 40 milioni di euro di parte fissa più bonus, una cifra che ha pienamente soddisfatto le aspettative del club rossoblù. Evangelos Marinakis, ambizioso proprietario della società inglese, ha spinto fortemente per l’ingaggio di un sostituto di alto profilo per Anthony Elanga.

Ndoye, cresciuto nel calcio svizzero e approdato in Italia nel 2023, ha saputo conquistare i riflettori grazie alla sua velocità, forza fisica e versatilità offensiva. Convinto dal progetto Forest e dalla possibilità di competere nel campionato inglese, ha dato il suo assenso definitivo all’operazione. L’arrivo in Inghilterra per le visite mediche e la firma del contratto è previsto nelle prossime ore.

Delusione Napoli: Conte perde il suo obiettivo principale

Il Napoli incassa una battuta d’arresto nel proprio piano di rafforzamento. Ndoye era la prima scelta del nuovo allenatore Antonio Conte, noto per il suo calcio aggressivo e il focus sul gioco sugli esterni. Il club partenopeo ha cercato di condurre una trattativa basata su tempistiche più dilazionate e sull’inserimento di contropartite tecniche, ma la strategia si è rivelata insufficiente di fronte alla determinazione e alla disponibilità economica del Nottingham Forest.

Il passaggio di Ndoye alla Premier League rappresenta una perdita significativa per la Serie A e in particolare per il Napoli, che dovrà ora individuare nuovi profili per rinforzare il proprio reparto offensivo. Intanto, l’operazione rilancia le ambizioni del Nottingham Forest, intenzionato a recitare un ruolo da protagonista nel campionato inglese.