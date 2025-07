Calciomercato, Zazzaroni svela cosa si nasconde dietro una trattativa e la reazione dei tifosi è incredibile… «Marotta e De Laurentiis sanno che il vero obiettivo è far sognare la gente»

Calciomercato, le parole di Ivan Zazzaroni sul potere quasi taumaturgico e che accende le passioni dei tifosi

Nel suo editoriale “Il gusto del sogno” per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni offre una profonda e personale riflessione sul potere quasi terapeutico del calciomercato, capace di riaccendere la passione e di far sognare i tifosi anche dopo le delusioni più cocenti. Utilizzando come caso di studio la trattativa che sta portando Ademola Lookman all’Inter, Zazzaroni analizza come una singola operazione di mercato possa trasformarsi in un vero e proprio fenomeno sociale ed emotivo.

Il punto di partenza è l’effetto che la notizia, anticipata dal suo stesso giornale, ha avuto sul popolo nerazzurro. «Di fronte alla prospettiva di tornare a investire una somma importante per un giocatore, un intero popolo, uscito tramortito dalla finale di Champions, ha ripreso improvvisamente vita e riscoperto il sorriso da calciomercato». Zazzaroni descrive l’impatto di un possibile acquisto da oltre 40 milioni di euro come un evento dagli «effetti emotivamente “dopanti”», capace di far tornare a sognare «dentro un’estate che di sogni ne sta offrendo pochi».

L’analisi si sposta poi su un piano personale. Il direttore racconta di aver creato su Instagram una sorta di rubrica, “Lookman, la serie“, per aggiornare i tifosi sugli sviluppi della trattativa. La risposta è stata travolgente: oltre 4 milioni e mezzo di visualizzazioni e migliaia di messaggi privati, a testimonianza di un coinvolgimento viscerale. C’era chi lo chiamava “papà”, chi prometteva di abbonarsi al giornale in caso di successo e chi, come un tifoso, scriveva di «non poter dormire fino al giorno dell’here we go».

Questa esperienza porta Zazzaroni alla sua conclusione finale, una vera e propria lezione sulla filosofia del calcio. Dirigenti come Marotta e De Laurentiis, quest’ultimo definito un “cineproduttore” che conosce bene la materia, sanno una verità fondamentale: «un calcio che non fa sognare i tifosi è un calcio morto». Il mercato, dunque, non è solo una questione di tecnica o di bilanci, ma è l’arte di alimentare la speranza, il vero motore che tiene in vita la passione per questo sport.