Inter su Lookman, Marotta accelera: offerta da 43 milioni più bonus all’Atalanta

L’Inter non molla per Ademola Lookman, nuova offerta dei nerazzurri all’Atalanta: 43 milioni più bonus per convincere la Dea

L’Inter ha deciso di rompere gli indugi: Ademola Lookman è il nome su cui puntare, senza alternative, senza piani B. Lo ha confermato con forza Beppe Marotta, che stamattina presenterà una nuova offerta all’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, per chiudere l’operazione: 43 milioni di parte fissa più 2-3 milioni di bonus, alcuni dei quali praticamente automatici.

L’obiettivo è chiaro: portare in nerazzurro un giocatore pronto, esperto e in grado di far crescere il valore tecnico della rosa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la scelta su Lookman è stata condivisa con il tecnico Cristian Chivu, che ne apprezza duttilità e qualità, elementi fondamentali per un progetto tattico che punta a vincere.

Marotta ha chiarito il senso della “deroga” concessa da Oaktree: «Con soli giovani non si vince. Lookman non è un profilo rivendibile per età, ma può dare tanto in termini di qualità ed esperienza, facendo crescere anche i più giovani».

Il nome “Ademola”, nella lingua yoruba, significa “la corona che porta ricchezza”: un presagio perfetto per un’Inter che ha fatto del nigeriano l’investimento cardine della sua campagna acquisti. Il club nerazzurro si muove con forza, forte dell’accordo già raggiunto con il giocatore: contratto fino al 2030 a 4,5 milioni netti a stagione, più bonus.

Il pressing è totale: da settimane Lookman ha espresso la volontà di lasciare Bergamo e unirsi all’Inter, comunicandolo alla dirigenza dell’Atalanta e all’allenatore Ivan Juric. Un’intesa d’intenti che ha spinto Marotta e Piero Ausilio a congelare ogni altra trattativa – come quella per Ederson – una volta svanita la possibilità di cedere Calhanoglu.

L’affondo decisivo potrebbe non bastare per chiudere subito, ma la sensazione è che l’accordo sia vicino. Il dialogo è aperto, e anche se Lookman è attualmente infortunato, la chiusura sembra nell’aria. L’Inter vuole vincere, e il primo passo passa proprio da Ademola.