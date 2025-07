PSG pronto a cambiare: Chevalier vicino, per Donnarumma è Derby di Manchester

Il PSG ha raggiunto l’accordo con Chevalier del Lille: sarà lui il nuovo portiere dei parigini, con Donnarumma verso la Premier League

Il PSG si prepara a una rivoluzione tra i pali, con un messaggio chiaro indirizzato a Gianluigi Donnarumma. L’operazione che porterà Lucas Chevalier al Parco dei Principi è ormai in dirittura d’arrivo: il portiere classe 2001, reduce da una stagione di alto livello con il Lille, anche in Champions League, è considerato uno dei migliori giovani estremi difensori in Europa e verrà acquistato per circa 40 milioni di euro.

Come riportato da Tuttosport, Chevalier ha già trovato un’intesa con il PSG e si candida a diventare il titolare tra i pali dei campioni d’Europa. La sua prossima presenza nel club parigino rischia però di compromettere il futuro di Donnarumma, che ancora non ha trovato un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Nonostante non si possa escludere che l’attuale capitano della Nazionale decida di restare, la sensazione è che l’estremo difensore azzurro non sia particolarmente motivato a prolungare la sua avventura in Francia. Il clima attorno a lui è cambiato, anche perché il mercato gli ha già riservato attenzioni importanti: sia il Manchester City che il Manchester United lo hanno cercato con insistenza.

L’arrivo imminente di Chevalier rappresenta una chiara volontà del PSG di voltare pagina e investire su un profilo giovane e di prospettiva, che possa garantire stabilità a lungo termine tra i pali. Donnarumma, dal canto suo, si trova davanti a un bivio: rimanere a Parigi in un ruolo potenzialmente da secondo o cercare nuove opportunità in Premier League, dove il suo valore è riconosciuto e apprezzato.

Questa situazione segna un momento delicato per il club francese, che vuole mantenere il proprio livello d’eccellenza ma al tempo stesso gestire un cambio generazionale necessario, soprattutto in un ruolo cruciale come quello del portiere. La prossima stagione potrebbe quindi rappresentare il capitolo finale della storia di Donnarumma con il PSG, mentre Chevalier si prepara a iniziare la sua nuova avventura con grandi aspettative.