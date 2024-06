Skriniar su Romelu Lukaku: «Lo conosco dai tempi dell'Inter e sono CONVINTO di FERMARLO» - Calcio News 24

Milan Skriniar torna a parlare del PSG, parlando non soltanto di calciomercato, ma anche del suo ex compagno Romelu Lukaku

Intervenuto a Sportweb, l’ex Inter Milan Skriniar ha rilasciato qualche dichiarazione tra mercato e su Romelu Lukaku.

VOCI DI MERCATO – «Non ci ho prestato attenzione. Me l’hanno chiesto anche mia moglie, mio ​​padre, mia madre, mio ​​fratello. Non ho sentito niente del genere dall’allenatore o dal manager in club, nessuno mi ha detto che non contavano su di me, che avrei dovuto cercare un nuovo posto. Anzi. Ero tranquillo e ho tranquillizzato anche la famiglia. L’infortunio mi ha rallentato, ma vado avanti. A Parigi sto bene, non mi sono mai pentito di aver fatto questo passo. È un club eccellente sotto ogni aspetto. Tre trofei che abbiamo vinto sono stati aggiunti alla mia collezione».

LUKAKU RIVALE AGLI EUROPEI – «Conosco bene Romelu, perché siamo stati compagni di squadra per due anni all’Inter. Se non è la sua giornata, è possibile fermarlo, ma se è la sua giornata, è molto difficile giocare contro di lui».