Torino, Buongiorno verso l’Inter? Cairo fissa la cifra monstre per la cessione

Il calciomercato del Torino passa dal futuro di Alessandro Buongiorno, Urbano Cairo fissa la cifra per la cessione, Inter e non solo su di lui

Una domanda, ormai da mesi, permane nelle menti dei tifosi del Torino: «Quale sarà il futuro di Alessandro Buongiorno?». Effettivamente – il difensore granata – è reduce da una stagione decisamente positiva e (come ampiamente prevedibile) numerosi club italiani e non solo hanno puntato gli occhi su di lui.

Quel che è certo è che il patron Urbano Cairo, qualora dovesse effettivamente concretizzarsi la cessione (Inter e non solo sembrano interessate al cartellino) non farà sconti. Per assicurarsi il Nazionale italiano, svela Tuttosport, sarà necessaria una cifra monstre, vicina ai 40 milioni di euro. Insomma, le rivali sono avvisate: con la consapevolezza che alla fine a decidere sarà comunque il calciatore.