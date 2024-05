FANTACALCIO: EXPECTED BONUS – Il più atteso della giornata 36: Luis Alberto

Coerentemente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Luis Alberto

Per il prossimo turno di Serie A, Calcionews24 ha individuato ben quattro calciatori che hanno in comune la possibilità di portare importanti bonus alla vostra fantasquadra, ma con storie e caratteristiche molto diverse tra loro.

Andiamo a scoprirli tutti!

1) LUIS: veterano della Serie A. Ha firmato 7 mesi fa un prolungamento di contratto con il suo club che lo lega allo stesso fino a giugno 2027. E’ tra quelli in rosa che percepiscono lo stipendio più alto e ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

2) ALBERTO: giocatore nato e cresciuto calcisticamente in Spagna come trequartista. Siviglia, Barcellona B, breve parentesi al Liverpool, poi ritorno nella Liga, al Malaga e dopo al Deportivo la Coruna. In 6 anni ha giocato in 5 club diversi, senza mai convincere nessuno di essi a trattenerlo.

3) ROMERO: ruolo mezzala, perno della Lazio da 8 stagioni e tra i top del reparto nel nostro campionato. Vanta oltre 300 presenze e più di 50 reti con i biancocelesti in tutte le competizioni. Con questa squadra ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.

4) ALCONCHEL: calciatore che non vuole più percepire un solo euro dal suo attuale club italiano in quanto non si sente più parte del progetto. Vuole farsi da parte e ha chiesto la rescissione contrattuale, dicendo di voler lasciare i suoi stipendi a eventuali nuovi acquisti.

In questa giornata, ognuno di essi può essere decisivo al fantacalcio. Schieratene quanti più ne avete in rosa!