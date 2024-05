Bundesliga 2023-24: i 10 MOMENTI CLOU. il PRIMATO del Bayer

Si è conclusa una sorprendente Bundesliga con la vittoria del Bayer Leverkusen dopo anni di dominio Bayern Monaco

La dittatura del Bayern è crollata e a riuscirci è stato un club che non aveva mai vinto prima. La storia della Bundesliga 2023-24 è stata memorabile, con un grande eroe, Xabi Alonso, che ha guidato il Bayer Leverkusen a un successo memorabile, chiudendo il campionato da imbattuto.

Ecco 10 tappe fondamentali del torneo tedesco.

1) 2ª giornata. Il Bayern debutta davanti al suo pubblico e deve cancellare immediatamente gli oscuri presagi determinati dalla sconfitta netta (3-0) in finale di Supercoppa con il Lipsia. Il 3-1 sull’Augsburg mette in mostra quel Kane che poi firmerà 36 gol nel torneo, travolgendo ogni possibile competitor. L’inglese si presenta ai tifosi con una doppietta. Eppure, la squadra non convince e la stampa lo scrive. In disaccirdo i giocatori. Joshua Kimmich riconosce limiti e pregi del 3-1 ottenuto: «Non è stata la nostra partita migliore, ma non è stata una vittoria difficile da raggiungere». Incontentabile, Thomas Muller si dice infastidito per avere subito gol a 4 minuti dal novantesimo.

2) 4ª giornata. Insolito big-match. In testa a punteggio pieno ci sono solo due squadre: Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Ne esce fuori un match avvincente che dice già che non è la solita storia di tutti gli anni. Meglio i bavaresi in avvio, poi gara in grande equilibrio. Finisce 2-2, Kane e Goretzka portano avanti i padroni di casa e puntualmente arriva la risposta, prima con una punizione di Grimaldo e, al quarto di recupero, con un rigore di Palacios. E mica si poteva capire che il Leverkusen non avrebbe perso proprio mai…

3) 6ª giornata. Bayer Leverkusen 16; Stoccarda 15; Bayern Monaco 14. Anche questa è una situazione che rappresenta un’anticipazione della classifica finale, che avrà esattamente quest’ordine, con distacchi ovviamente molto diversi. I campioni in carica perdono il primato pareggiando 2-2 a Lipsia e va pure bene, visto che si trovano sotto di 2 reti.

4) 7ª giornata. Lo Stoccarda resta in scia della capolista sconfiggendo 3-1 il Wolfsburg. A trascinarlo è Guirassy, autore di una tripletta, attaccante da seguire e con molti estimatori pure in Italia, com’è giusto che sia per uno che ha chiuso alle spalle dell’inarrivabile Kane.

5) 8ª giornata. L’esame Wolfsburg lo passa nel turno successivo anche il Leverkusen vincendo 2-1 fuori casa. Frimpong irresistibile, gol e assist

6) 12ª giornata. Xabi Alonso viaggia spedito. A Brema vince 3-0 e un episodio lascia intuire che possa essere l’anno giusto. Dopo 9 minuti c’è un cross che Deman prova a stoppare: ne esce fuori un diagonale maligno che inganna il portiere in uscita. Autogol beffardo e strada spianata.

7) 15ª giornata. Il Bayern travolge lo Stoccarda 3-0, resta a 4 punti dalle aspirine, ma con una gara da recuperare. Solito Kane con doppietta e sigillo finale dell’ex Napoli Kim Min-Jae, migliore in campo.

8) 21ª giornata. Il match della verità porta il Leverkusen da +2 a +5 sul Bayern. Il risultato sa di passaggio di consegne, anche se è ancora molto presto per discorsi di questo genere. Ma quel che si vede è indicativo. Vantaggio al minuto 18: su una rimessa laterale, gli ospiti sono afflitti da immobilità, c’è un cross di Andrich che Stanisic devia in rete. Il croato non esulta, è di proprietà dei bavaresi, secondo Tuchel addirittura non avrebbe dovuto giocare. É il via alla vittoria dei futuri campioni, che nella ripresa colpiscono ancora con Grimaldo e Frimpong.

9) 23ª giornata. Non è la gara più importante quella col Mainz, superato 2-1. Ma è indicativa dell’atmosfera che sta vivendo il Leverkusen. La si vede al terzo minuti. Xhaka da una respinta inventa un tiro che sembra un cross e sorprende totalmente il portiere. L’esultanza fantastica: si tocca la coscia, sembra non potere più giocare, poi fa la prova di movimento di un passo e allora i compagni lo imitano. Tutto studiato, anche se Xabi Alonso non approva, pur avendo visto la scena già in allenamento.

10) 29ª giornata. Il Bayer Leverkusen si laurea campione addirittura a 5 giornate dal termine. Il resto del torneo gli servirà per mantenere l’imbattibilità, rendendo quest’annata ancora di più perfetta.