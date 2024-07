Dani Olmo, l’addio DAL LIPSIA si fa sempre più concreto: QUESTA BIG EUROPEA è in pole per acquistarlo. Tutti i dettagli

Dani Olmo è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa cavalcata della Spagna. Quest’oggi, il talento in forza al Lipsia, ha la possibilità sia di vincere il premio di capocannoniere del torneo, sia si alzare la coppa di Euro 2024.

Per quanto riguarda il calciomercato, il classe 1998 sembra destinato a lasciare la Germania in estate. Come riporta Sky Sport sulle sue tracce c’è il City di Guardiola che sarebbe disposto a pagare nel breve periodo la clausola da 60 milioni di euro.