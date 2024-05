Torino Milan: per PIOLI tutti i difetti riuniti in una SOLA partita. Il Diavolo è TRISTE e ha ORGOGLIO solo dopo il 3-0

Torino Milan, i problemi dei rossoneri in una gara: voti e pagelle di Stefano Pioli sui quotidiani sportivi

Il Milan non aveva motivazioni a Torino e lo ha dimostrato uscendone fuori con una sconfitta inequivocabile per 3-1. Bocciato all’unanimità il lavoro di Stefano Pioli, che riceva da tre quotidiani un 5 in pagella.

Il Corriere dello Sport lo motiva così: «Al penultimo atto sulla panchina rossonera, si affida ancora al turnover ma viene tradito dalla difesa. Prova ad aggiustare il Milan ma non è serata». Per La Gazzetta dello Sport la spiegazione è la seguente: «Un crudele promemoria dei giorni peggiori: la pessima difesa, Leao che non fa gol, il Milan senza grinta, i gol presi a ogni tiro. Triste». Chiude il Corriere della Sera, a completare il quadro: «Approccio pallido, un pizzico di orgoglio solo dopo il 3-0 del Toro».