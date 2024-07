Beppe Sala su San Siro: «Nei prossimi mesi si capirà: io SPERO QUESTA COSA»

Le parole di Beppe Sala, sindaco di Milano, sulla questione di San Siro e i progetti di Milan e Inter sui nuovi impianti

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato a margine della inaugurazione di Casa Italia sul futuro dello stadio di San Siro. Di seguito le sue parole.

«Nei prossimi due o tre mesi si capirà se, come spero, ovviamente le squadre saranno disponibili ad una ristrutturazione di San Siro oppure no. In questo momento le squadre stanno portando avanti le due opzioni, San Siro e Stadio proprio, ovviamente io faccio la mia parte e cerco di convincerli a lavorare su San Siro, però ci stiamo avvicinando al momento della verità che secondo me sarà tra non molto».