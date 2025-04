Inter, Inzaghi: «Bayern favorito, noi meritiamo un applauso. Nessuno parla delle assenze, per vincere…»

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa in vista della gara contro il Bayern Monaco. Tutti i dettagli

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista di Bayern Monaco-Inter di Champions League.

PERCORSO – «Sappiamo quale è stato il nostro percorso, sappiamo dell’ultima partita dove non siamo felici del risultato perché volevamo vincere ma purtroppo siamo stati rimontati. Domani una sfida contro una squadra fortissima che assieme al Real Madrid penso sia la favorita per la vittoria finale, però la affronteremo come abbiamo sempre fatto. I ragazzi sanno tutto quello che abbiamo speso per essere qua, cercheremo di fare il massimo. Entrambe abbiamo tantissime assenze. Dovremo essere squadra sempre perché qua abbiamo già giocato ed è uno stadio molto difficile».

INFORTUNATI – «Bisogna cercare di tenerli sempre concentrati, non è facile perché anche loro sono uomini, son come me, ascoltano e sentono… Dopo il pareggio di domenica, nelle ultime 9 in campionato penso che l’Inter ne abbia vinte 6 e pareggiate 3 e si è detto di tutto! Avrei potuto comunicare a Farris di dire che i primi 4 cambi erano forzati, non l’ho detto apposta per vedere cosa sarebbe stato scritto e puntualmente, anche questa volta, i cambi… E’ un film già visto. Come lo so io lo devono sapere i ragazzi e fortunatamente lo sanno. Erano cambi dovuti a infortuni. Non ho voluto dire a Farris di specificarlo anche alla società perché ho voluto sentire cosa si sarebbe detto nei giorni seguenti e purtroppo, come sempre capita, si è parlato troppo e tanto. Ma i ragazzi sono intelligenti e sanno cosa ascoltare. Sui 4 infortunati di domenica: Bastoni più sì che no, Dimarco più no che sì, Calhanoglu ha preso una botta e stamattina ha lavorato con una fasciatura, ha dolore ma penso che possa farcela; Lautaro domenica coi dottori eravamo d’accordo che non giocasse più di 45 minuti: era una lesione per la quale avrebbe dovuto rimanere fuori 3 settimane, in 16 giorni al posto di 21 ha giocato una partita di campionato. Domenica ho potuto fare un solo cambio, quello di Arnautovic per Asllani: se nessuno lo ha chiarito, l’ho fatto io adesso così chi deve sentire capisca. Poi che dovevamo vincere a Parma lo sanno per primi i ragazzi. C’è grande delusione, lo abbiamo analizzato anche oggi. Adesso dobbiamo affrontare questa grande gara di domani sera».

