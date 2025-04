Inter, Sommer: «Servirà coraggio, in questo momento non siamo felici. Sulla mia esperienza al Bayern…»

Le parole di Yann Sommer, portiere dell’Inter, in conferenza stampa in vista della gara contro il Bayern Monaco. Tutti i dettagli

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista di Bayern Monaco-Inter di Champions League.

PARTITA – «Domani è molto importante per noi avere tanto coraggio, fanno un pressing alto e aggressivo. E’ una squadra forte, è importante che facciamo la nostra parte con la palla e senza, con l’obiettivo di vincere».

SFIDA DA EX – «E’ bello essere qua a Monaco, tornare qui. Sono felice di giocare domani in questo stadio, mi piace tanto giocare qui domani con l’Inter».

ULTIMO PAREGGIO – «Chiaro che non siamo felici di questo pareggio, non è stata una buona partita per noi. Anche contro l’Udinese abbiamo avuto dei momenti in cui era troppo semplice per l’avversario creare occasioni contro di noi, normalmente siamo una squadra che difende bene come squadra. Siamo fortissimi quando abbiamo un’energia dentro di noi, parliamo bene e manteniamo le distanze: sono cose molto importanti. Nell’ultima partita sono mancate un po‘».