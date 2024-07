Milan, la PROMESSA di Fonseca: «Vi garantisco al 100% QUESTA COSA. Ecco cosa cambierà»

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha fatto questa promessa ai tifosi rossoneri in vista dell’imminente stagione

Dal New Jersey, il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha rilasciato un dichiarazione molto importante ai tifosi rossoneri, promettendo determinate cose.

FONSECA – «Vi garantisco al 100% che vedrete un Milan offensivo, che domina le partite, recupera in fretta la palla e rende orgogliosi i tifosi. Difenderemo in modo diverso, non faccio confronti ma sarà diverso, dobbiamo migliorare per vincere»