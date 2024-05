Le parole di Daniele De Rossi, allenatore della Roma, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida della Roma contro il Genoa.

FUTURO LUKAKU – «Non abbiamo parlato di nessun calciatore, ma abbiamo fatto valutazioni su quanto fatto negli anni passati. Forse è meglio valorizzare i giocatori nostri e creare un asset che ti dà continuità, ma è presto. Manca ancora la figura che metterà a posto i tasselli, ma non manca tanto».

ARRIVO DI TOP PLAYER – «Ora ci sono io, prima Mourinho e Fonseca. Ognuno ha il suo modo di fare mercato, ma la costante è che siamo sempre arrivati sesti o settimi. Va cambiato qualcosa, l’allenatore forte deve imporsi per farsi comprare chi vuole e la società forte le deve accontentare. Il primo requisito sarà la fame, devono sentirsi a Roma come se fosse la miglior cosa che gli sia mai capitata. Non c’entrano top player o giovani, serve gente che fa le fiamme. Non parlo di maglia di curva ecc… Pjanic andò alla Juve insultato ma a Roma andava a 2000. Renderli affamati e farli rendere in campo tocca a me. Serve la fame e che in campo vadano forte».