FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 37

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. A meno che non si abbia già vinto…

FIORENTINA – NAPOLI

venerdì 17/05, ore 20.45, DAZN

La Fiorentina ha ancora una partita da recuperare ma ad oggi sarebbe comunque qualificata alla prossima Conference. In campionato ha vinto 3 delle ultime 4, con l’unica sconfitta arrivata nel bel mezzo della semifinale contro il Club Brugge.

Il Napoli nelle precedenti 5 gare di Serie A ha raccolto 3 punti. Ha fatto peggio solo la Salernitana. Questa sfida rappresenta l’ultima occasione per cercare di andarsi a prendere qualche impegno europeo per il prossimo anno.

I toscani partono leggermente favoriti.

Il fantacalcista logico

Da pazzi rinunciare a Gonzalez in questo momento.

Il fantacalcista intuitivo

Le occasioni per fare la sua sporca figura le sfrutterà: dentro Terracciano.

Il fantacalcista eccessivo

Traorè recentemente ha avuto a disposizione solo qualche minuto qua e là. Però il Napoli qualcosa di diverso deve provare a proporlo…

LECCE – ATALANTA

sabato 18/05, ore 18.00, DAZN / Sky

Il Lecce giocherà la sua ultima gara della Serie A 2023/2024 in casa e sarà comunque una festa, avendo conquistato la salvezza nel turno precedente (ancor prima di scendere in campo).

L’Atalanta ha perso la finale meno importante ma non per questo la sconfitta è stata meno amara. Non c’è tempo per leccarsi le ferite, rimangono due obiettivi enormi da andare a conquistare.

Bergamaschi arrabbiati, sarà complicato per i salentini fare risultato.

Il fantacalcista logico

Mancato come il pane in coppa, molto probabilmente sarà titolare in campionato. Scamacca è straripante.

Il fantacalcista intuitivo

Hateboer tornato punto di riferimento a destra: è il momento di rendere qualche bonus.

Il fantacalcista eccessivo

Stagione decisamente sotto le aspettative. Rafia proverà a dare qualcosa in più.

TORINO – MILAN

sabato 18/05, ore 20.45, DAZN / Sky

Il Torino ha minime speranze di trovare un posto alla prossima Conference League e quindi non lascerà nulla di intentato, nonostante l’avversario gli sia superiore per valori tecnici.

Il Milan ha chiuso al secondo posto una stagione non troppo soddisfacente. Nelle uscite che gli rimangono cercherà di divertirsi e far divertire, il Cagliari ne sa qualcosa.

Sarà un match giocato a viso aperto, potrebbero arrivare discrete quantità di bonus.

Il fantacalcista logico

Punto di riferimento imprescindibile! Tomori sicuro titolare.

Il fantacalcista intuitivo

Solo malus in nemmeno troppe presenze. Thiaw è in debito.

Il fantacalcista eccessivo

Prima dell’infortunio, Ilic era tra i migliori dei granata e ora potrebbe essere tornato a pieno regime…

SASSUOLO – CAGLIARI

domenica 19/05, ore 12.30, DAZN / Sky

Il Sassuolo nelle scorse 5 gare ha fatto punti solo contro la prima e la seconda in classifica, giocando tra le proprie mura in entrambe le occasioni. Insomma, qualcosa su cui sperare esiste…

Il Cagliari ha conquistato un solo punto nei precedenti 4 incontri in trasferta e in generale non vince una partita da più di un mese. Scontro da non sbagliare assolutamente.

Sfida salvezza decisiva. Tensione e paura, più che tutto il resto.

Il fantacalcista logico

Rigorista e finalizzatore: i gol passano da Pinamonti.

Il fantacalcista intuitivo

Ci sta provando seriamente a trovare un bel bonus. Occasione per Prati.

Il fantacalcista eccessivo

Il carisma di Lapadula muoverà l’ago della bilancia?

MONZA – FROSINONE

domenica 19/05, ore 15.00, DAZN

Il Monza con 3 punti in 7 gare si può considerare tra le squadre meno in forma del campionato. Davanti ai propri tifosi ha subito 14 gol in 6 sfide, una media certamente da migliorare.

Il Frosinone è reduce da una cinquina che l’ha messo completamente KO. Inoltre, nelle ultime 4 partite è riuscito a segnare solo in una di esse, e senza gol è complicato fare i punti che servono alla causa.

Il rischio di una partita non troppo viva può esserci.

Il fantacalcista logico

Cheddira è il nemico pubblico numero uno quando si affronta il Frosinone.

Il fantacalcista intuitivo

Media voto più che convincente. Manca solo il bonus a Birindelli…

Il fantacalcista eccessivo

Un pensierino su Kiriakopoulos se lo fa eccome.

UDINESE – EMPOLI

domenica 19/05, ore 15.00, DAZN

L’Udinese con Cannavaro sta facendo tutto il possibile e forse anche un po’ di più. 5 punti in 3 gare sono tantissima roba là in fondo. Una vittoria domenica vale la salvezza matematica.

L’Empoli fuori casa non segna e perde, questo raccontano le precedenti 5 uscite. In questo weekend un epilogo analogo vorrebbe dire avere un piede e mezzo in Serie B.

Sfida salvezza decisiva numero due… aiuto!

Il fantacalcista logico

Un gita a Lucca ci sta eccome!

Il fantacalcista intuitivo

Cosa aspetta Perez a fare un gol decisivo?!

Il fantacalcista eccessivo

Se dovesse servire giocarsi il tutto per tutto, Kovalenko sarebbe una carta da scegliere.

INTER – LAZIO

domenica 19/05, ore 18.00, DAZN

L’Inter è tornata la solita dopo lo scivolone contro il Sassuolo. Gli avversari sono gli stessi di diverse sfide storiche del passato, oltre che l’ex squadra di mister Inzaghi. I nerazzurri vorranno fare bella figura.

La Lazio è in formissima e vuole giocarsela alla grande. Inoltre, anche qui, a mister Tudor gli avversari non sono indifferenti, per così dire…

Partita tanto interessante quanto incerta.

Il fantacalcista logico

A proposito di ex, De Vrij sarà motivato più di altri.

Il fantacalcista intuitivo

…e Vecino, allora??

Il fantacalcista eccessivo

Buchanan spazio ne avrà sicuramente, e il ragazzo ci sa fare.

ROMA – GENOA

domenica 19/05, ore 20.45, DAZN

La Roma le ultime 5 volte che ha giocato non ha mai guadagnato tutta la posta in palio e la qualificazione Champions ora è più facile perderla che ottenerla. Per il percorso fatto, sarebbe una fregatura.

Il Genoa ha conquistato 7 punti in 3 gare e a segnare con una certa continuità si sta trovando a suo agio. Certo per trovare motivazioni si deve raschiare il fondo del barile.

Giallorossi grandi favoriti.

Il fantacalcista logico

Svilar sta stupendo tutti, ottimo profilo.

Il fantacalcista intuitivo

Il suo prezioso contributo mai, ma il bonus manca da un po’ in effetti. Può essere la partita di El Shaarawy.

Il fantacalcista eccessivo

“Ragazzo intraprendente. Bravo ‘sto Martin, da schierare, sì sì.”

SALERNITANA – VERONA

lunedì 20/05, ore 18.30, DAZN

La Salernitana ha portato a casa un pareggio inimmaginabile contro la Juventus, non una bella notizia per chi pensava di fare 3 punti in automatico contro gli ultimi in classifica.

Il Verona forse non si aspettava di perdere in casa nel turno precedente e questo le ha complicato un pochino i piani. Immediata l’occasione per aggiustare tutto.

Gli ospiti potrebbero fare una partita attenta senza eccessi. Una X qui non è improbabile.

Il fantacalcista logico

Lazovic dentro, senza pensarci.

Il fantacalcista intuitivo

In calo, match giusto per il rilancio di Suslov.

Il fantacalcista eccessivo

Il gol sbagliato contro la Juve non lo lascia dormire. Basic deve risolvere la cosa.

BOLOGNA – JUVENTUS

lunedì 20/05, ore 20.45, DAZN

Il Bologna ha toccato uno dei punti più alti della sua storia. Una qualificazione alla Champions League meritatissima e ottenuta attraverso un percorso spettacolare. Il Dall’Ara sarà vestito a festa.

La Juventus in settimana ha conquistato la sua quindicesima Coppa Italia, forse una delle più importanti considerando l’annata travagliata. Con la Champions al sicuro, la stagione bianconera può dirsi conclusa.

Partita poco più importante di un’amichevole. Tutti contenti.

Il fantacalcista logico

Saelemaekers protagonista fino alla fine.

Il fantacalcista intuitivo

Torna titolare, Locatelli riposato e in discreta forma va buttato dentro.

Il fantacalcista eccessivo

Più che probabile chance per Alcaraz.