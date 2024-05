Borussia Dortmund, addio Reus: standing ovation e una birra per ogni tifoso, le immagini dell’ultimo saluto – VIDEO

Ultima partita in Bundesliga per Marco Reus, che a fine stagione dirà addio al Borussia Dortmund: le immagini dell’ultimo saluto

Ultima giornata di Bundesliga e il Borussia Dortmund ha vinto 4-0 con il Darmstadt, con Marco Reus autore di un gol e di un assist. Trattandosi della sua ultima partita in campionato in giallonero (e penultima contando la prossima finale di Champions League), è stato un momento molto emotivo per la leggenda del BVB.

A 10′ dalla fine ha lasciato il campo per Nmecha e i tifosi gli hanno tributato una standing ovation del Muro Giallo e di tutto lo stadio, mentre i compagni e avversari intorno facevano lo stesso con il pasillo. Per ringraziare i tifosi poi Reus ha trovato un modo sicuramente originale: una birra offerta a tutti gli 80 mila tifosi presenti, con il messaggio: «Grazie di tutto! La birra d’addio la offro io. Il vostro Marco».