Il BAYERN chiude terzo in classifica. Ed è una BEFFA per HARRY KANE che ha una vera e propria MALEDIZIONE. Prossima tappa: Euro 2024

Il punto sulla stagione del Bayern Monaco di Harry Kane dopo l’ultima partita dei bavaresi in Bundesliga. I dettagli

L’incredibile maledizione di Harry Kane si è aggiornata di un nuovo capitolo. Il bomber inglese, capace di vincere il titolo di capocannoniere della Bundesliga con ben 36 gol, ha un primato del tutto particolare. Nonostante una carriera fantastica, contrassegnata da più di 400 reti tra club e nazionale, Kane non è mai riuscito a conquistare un successo di squadra. Con il Tottenham, poteva essere ragionevole. Ma con il Bayern, era più che logico aspettarsi di vincere il campionato, visto che la squadra di Monaco lo faceva da 11 a questa parte. E invece il dominio si è interrotto a favore del Bayer Leverkusen.

Oggi c’è stata l’ultima beffa. Sul campo dell’Hoffenheim, con Kane assente per mal di schiena, il Bayern è passato da una situazione di vantaggio di 2 gol a una sconfitta incredibile per 4-2. Cosa che ha portato al sorpasso dello Stoccarda al secondo posto con una conseguenza amara: il Bayern non giocherà la prossima Supercoppa. Sfuma così un’ulteriore possibilità di vittoria per il 30enne. Riuscirà a sfatare il tabù al prossimo Europeo.