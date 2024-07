Il Torino studia il colpo Robin Gosens, così si mobilitano i tifosi granata, ecco cosa manca invece per chiudere il colpo per Vanoli

L’oggetto dei desideri, il sogno enfatizzando, in casa Torino, ha un volto (ma soprattutto un nome e cognome) ben preciso: quello di Robin Gosens. Da giorni si susseguono rumors e voci di calciomercato più o meno fondate circa il possibile approdo dell’esterno dell’Union Berlino all’ombra della Mole. D’altronde, inutile girarci intorno, il club di Urbano Cairo è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro e le prerogative dell’ex Inter e Atalanta si sposerebbero alla perfezione col 3-5-2 di Paolo Vanoli.

Già, quell’ala sinistra di piede mancino (ma soprattutto dotata di gran qualità) a lungo chiesta (e mai ottenuta) da Ivan Juric. Una lacuna che il Torino eredita dalla passata stagione e che il dt Vagnati sembra determinato a non far rimanere tale. Questa volta però, di mezzo sembrerebbero esserci carambolati anche i tifosi. L’idea – fino a questo istante appena accarezzata – di godere delle giocate del funambolo tedesco nel rettangolo verde del Grande Torino ha letteralmente infiammato la piazza granata.

Un esempio? Basta farsi spazio tra i post diramati dall’account personale Instagram dello stesso Gosens: centinaia e centinaia di fan di fede sabauda hanno difatti invaso le sezioni commenti relative alle immagini dell’atleta di Emmerich. «Vieni al Toro» scrivono alcuni utenti, «Prendiamo l’Europa» aggiungono altri. E c’è anche chi ironizza (facendo bottino di like): «Ti aspettiamo con la bagna cauda».

Per quanto flebile, in ogni caso, una sottile linea separa il mondo social da quello reale. Tra sogno e realtà passeranno quindi le trattative di calciomercato: le uniche che alla fine hanno sempre ragione. Se l’accordo con il calciatore pare ora dopo ora più vicino, su altri binari sembra la trattativa tra il Torino e l’Union Berlino. I tedeschi non vogliono perdere il proprio Robin Hood per meno di 10 milioni e in questo caso non ci sarà alcun commento che tenga. Cash o il colpo tramonta sembra essere il diktat da Berlino e anche l’ipotesi del prestito (chance ben più congeniale alle casse del Toro) pare sempre più remota. Insomma, serve un piccolo-grande sforzo per far felici Vanoli e tifosi.