Kim Inter, dalla Germania sono sicuri: ecco la verità sulla trattativa

Kim Inter, dalla Germania il punto sulla trattativa tra i nerazzurri e il Bayern Monaco per il difensore coreano

Come riportato da Sky Sport DE, non ha alcun motivo di esistere la voce, emersa in questi giorni in Italia, di un interesse dell’Inter per Kim, difensore del Bayern Monaco ed ex Napoli.

I nerazzurri non avrebbero allacciato infatti nessun contatto con la società tedesca e inoltre lo stesso calciatore, che ha un contratto fino al 30 giugno del 2028, non ha nessuna intenzione di lasciare la Bundesliga.

