De Ligt Bayern Monaco addio? I tifosi non ci stanno: raccolte 60 mila firme

Matthijs de Ligt potrebbe lasciare il Bayern Monaco nelle prossime settimane, ma molti tifosi sono contrari al trasferimento: la petizione

Matthijs de Ligt potrebbe lasciare il Bayern Monaco nelle prossime settimane: il difensore piace infatti al Manchester United, dove ritroverebbe anche Ten Hag, suo allenatore ai tempi dell’Ajax. I bavaresi intanto studiano il colpo Tah per sostituirlo, ma intanto devono fare i conti con l’umore dei tifosi.

Come riportato da Sky Sport DE, molti tifosi hanno manifestato la propria insoddisfazione di fronte alla possibile partenza del difensore ex Juve: 60 mila persone hanno firmato una petizione per chiedere alla società di non cedere l’olandese: «É un difensore di fama mondiale – viene scritto nella petizione – probabilmente il migliore della rosa, ha davanti a sé un lungo e promettente futuro e ha dimostrato una maturità e mentalità ammirevoli».