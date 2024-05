Calciomercato Milan, DECISO quello che sarà il FUTURO di Leao

Leao-Milan, quale sarà il futuro del fuoriclasse del Milan la prossima stagione. Ecco le ultime indiscrezioni di calciomercato

Come riportato da calciomercato.com, Rafael Leao è uno dei temi caldi del calciomercato Milan in vista della prossima estate, ma le idee in casa rossonera sembrano essere abbastanza chiare.

Il portoghese, che ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro è considerato incedibile dal Diavolo, ha confidato all’ex bandiera del Milan Zlatan Ibrahimovic l’intenzione netta di rimanere a Milanello almeno per un’altra stagione. Il Milan 2024-2025 ripartirà senza dubbio da Rafael Leao.