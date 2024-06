Pagelle Borussia Dortmund Real Madrid: i TOP e i FLOP di Champions League

Le pagelle del match tra Borussia Dortmund e Real Madrid, finale dell’edizione 2023-2024 Champions League: i TOP e FLOP

I TOP e i FLOP del match tra Borussia Dortmund e Real Madeid nella finale di Champions League 2023-2024.

Ha vinto, tanto per cambiare, il Real Madrid. Che le finali non le sbaglia mai, nonostante stasera il Borussia Dortmund abbia fatto più che bene, soprattutto nel primo tempo.

I TOP – Il mattatore della serata è Vinicius, anche se il gol che ha sbloccato l’incontro lo ha segnato Carvajal. Ma le magie diffuse lungo l’incontro sono state l’anticipazione alla rete del 2-0, fatta con il piede debole (per così dire, il sinistro non è niente male). Anche la coppa numero 14 del Real l’aveva decisa lui. É ora di dargli il Pallone d’Oro? Nel Borussia sono molti i giocatori premiabili per dinamismo, applicazione e intensità messi. Scegliamo Brandt, che ci ha messo una quantità di lavoro davvero enorme.

I FLOP – Ha faticato Nacho, ma a conti fatti non ha pagato prezzi. Tra gli sconfitti era lecito attendersi qualche colpo in più da Sancho.