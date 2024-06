Borussia Dortmund: sfida al Milan per Guirassy: l’obiettivo per l’attacco

Il Borussia Dortmund, dopo la sconfitta in Champions, al lavoro sul calciomercato: sfida al Milan per Guirassy dello Stoccarda

Dopo la delusione per la sconfitta in finale di Champions League il Borussia Dortmund gira pagina per iniziare a pianificare la prossima stagione. Come riportato da Fabrizio Romano, tra i primi due punti ci sono le permanenze di Jadon Sancho e Ian Maatsen.

Inoltre si guarda ai rinforzi, e il primo nome nella lista dei gialloneri c’è Guirassy dello Stoccarda, che piace anche al Milan come successore di Giroud.