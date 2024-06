Calafiori: «Futuro? Penso solo al presente e a godermi la nazionale»

Le parole di Riccardo Calafiori, difensore del Bologna e della Nazionale, sulla convocazione in azzurro e sul futuro

Riccardo Calafiori ha parlato dal ritiro della nazionale italiana. Di seguito le sue parole sulla stagione appena conclusa e sul futuro.

STAGIONE – «Quest’anno ho vissuto emozioni incredibili, non posso che dire grazie. La partita contro la Juventus la ricorderò per sempre e anche le persone che c’erano per il pullman scoperto mi hanno lasciato sorpreso».

FUTURO – «Al momento penso solo al presente e a godermi questa convocazione; per il futuro ci sarà tempo. Sono molto felice e sto vivendo benissimo tutto ciò che sta accadendo».

COSA DOVRANNO PORTARE IN CAMPO – «Spensieratezza e serenità. Ho scoperto che l’aspetto mentale conta quanto quello fisico e ci ho lavorato su con Thiago Motta».

BASILEA – «Non è stata una mia scelta, è stato quasi obbligatorio perché non mi erano rimaste altre squadre. Eppure mi sono ricreduto, ho avuto ottime sensazioni fin da subito e sono riuscito a trovare continuità, ma senza pressione. E’ stata una tappa molto importante per la mia crescita».