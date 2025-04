Paratici-Milan, Zazzaroni: «Vorrei capire questo: ma Furlani non conosceva la situazione dell’ex ds della Juve? Alla fine ecco chi ci rimette»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul dietrofront del Milan nell’accordo con Fabio Paratici. I dettagli

Il Milan, a caccia di un nuovo ds per rilanciarsi nella prossima stagione, sonda Fabio Paratici, lo corteggia, sembra tutto fatto e poi lo lascia quando sembra ormai imminente la firma. Sul suo giornale, il direttore del Corriere dello Sport critica molto questo modo di procedere da parte del club rossonero. Ecco una parte dell’editoriale che Ivan Zazzaroni dedica alla vicenda, proponendo due domande:

«Caro Furlani, quando cominciò a parlare con Paratici per portarlo al Milan ignorava il fatto che la squalifica dell’ex ds della Juve si sarebbe esaurita il prossimo 20 luglio? Visto che ne era al corrente anche Paolo, il portiere del mio condominio in Brianza, mi sorprende che abbia sviluppato per mesi la trattativa, fino all’accordo conclusivo, per poi rimangiarsi la parola con la scusa bislacca dei tempi tecnici rallentati dalla giustizia. Ho una domanda anche per Paratici: quando si è seduto per la prima volta al tavolo con Cardinale, e in seguito con Furlani, perché non ha messo subito in chiaro che avrebbe proseguito la discussione solo a patto che fossero escluse a priori eventuali scorie dell’inchiesta Prisma?». La conclusione è netta: «Ancora una vola a rimetterci sono il Milan e i suoi tifosi».