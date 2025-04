Svilar: «Rinnovo con la Roma, che fretta c'è? Devo tutto a De Rossi, con Mourinho non giocavo. Io il migliore del campionato? Penso questo...»

Le parole di Mile Svilar, portiere della Roma, sulla sua avventura in giallorosso e sul possibile rinnovo di contratto. I dettagli

Nato in Belgio da famiglia serba, Mile Svilar è un portiere che alla Roma sta facendo benissimo. Il Corriere dello Sport lo ha incontrato, ecco alcuni estratti della sua intervista.

DOVE NASCERA’ IL PRIMO FIGLIO – «Ad Anversa, la mia città».

PERCHÉ NON FIRMA IL RINNOVO – «Non capisco la fretta, ho un contratto fino al 2027. Non c’è bisogno di fare casino. Sembra che questa vicenda importi più a voi che a me. I soldi contano, ma il posto in cui stai bene e in cui vedi un progetto conta di più».

HA GIOCATO NELL’ULTIMA GARA DI MOURINHO – «Sì, ma credo che se non ci fosse stato il cambio di allenatore la promozione non sarebbe stata definitiva».

DE ROSSI – «Daniele è stato l’allenatore più importante della mia vita. Non dimenticherò ciò che ha fatto per me. Sin dalla prima settimana, quando mi comunicò che non avrei giocato ma che credeva in me. In sette anni nessuno mi aveva mai spiegato una decisione tecnica».

LO SHOCK DOPO L’ESONERO DI DDR – «Eh… Ma chissà, magari un giorno torneremo a lavorare insieme. Mi piacerebbe».

É IL MIGLIOR PORTIERE DEL CAMPIONATO – «Non è vero».

CONFRONTI – «Io non penso mai ai confronti. Penso a migliorarmi giorno dopo giorno. Ho tanto ancora da imparare».

PENSAVA DI ESSERE COSI’ BRAVO – «No. Non è possibile stabilirlo se non giochi. Gli allenamenti sono una cosa, le partite un’altra. Ma anche oggi, credetemi, capitano giornate in cui mi sento all’altezza e altre in cui mi sento una pippa».

IL MODELLO DA BAMBINO – «Iker Casillas. Qualche anno fa Modric mi ha anche mandato i guanti con la dedica: bello».

ROMA-JUVE – «É una partita importantissima. Sarà difficile da preparare, perché loro hanno cambiato da poco allenatore. E Tudor può aver dato la scossa, come sempre dopo le svolte tecniche. É successo anche a noi, no?».