Ufficiale, Zaniolo salta l’Europeo: «Tornerò più forte di prima»

Nicolò Zaniolo non farà parte dei convocati di Spalletti per i prossimi europei causa infortunio: le sue parole sui social

Nicolò Zaniolo non farà parte della spedizione Azzurra ai prossimi Europei in Germania. L’attaccante dell’Aston Villa ha infatti rimediato un infortunio nelle ultime ore che ha ridotto a zero le sue chance di esserci a giugno con la Nazionale. Di seguito le sue parole sui propri social.

«Grazie per la vicinanza in queste ore a voi ‘Villans’ e ai tanti tifosi italiani e turchi. Non vedo l’ora di tornare in campo più forte di prima! Purtroppo dovrò rinunciare al sogno di rappresentare la mia Nazione in una grande competizione. Ma verrà quel giorno, ne sono certo e sarà bellissimo! Forza Azzurri!».