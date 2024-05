Euro 2024: numeri e curiosità sull’evento calcistico dell’estate - Calcio News 24

Mentre il campionato di Serie A si chiude con il nuovo scudetto dell’Inter, gli occhi restano puntati verso le prossime partite. L’estate sarà caldissima e vedrà come protagonisti gli Europei di Calcio: le squadre, che ancora non hanno svelato la formazione completa, sono pronte a raggiungere Berlino per disputare la UEFA Euro 2024 in Germania. Un’edizione che parla già di record e tra curiosità e qualche dato, possiamo iniziare a pregustare alcuni dei match che ci faranno battere il cuore.

Le curiosità più interessanti sugli Europei di calcio

Partiamo subito dando alcuni numeri interessanti: 24 le squadre in gara, 51 i match che si disputeranno e 10 gli stadi scelti.

Le classificate che si contenderanno il trofeo saranno Albania, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Francia, Georgia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Scozia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia e Ucraina. Si sfideranno nei 9 stadi già utilizzati nella Coppa del Mondo del 2006, con l’aggiunta di un decimo stadio: la Düsseldorf Arena.

Il fischio di inizio sarà il 14 giugno e darà il via alla Diciassettesima edizione del campionato europeo. Si torna a giocare dopo l’Euro 2020 disputato nel 2021 a causa pandemia e che ha visto gli Azzurri di Roberto Mancini trionfare e far sognare ancora una volta l’Italia.

Formazione italiana agli europei: qualche spoiler

C’è tempo fino al 7 giugno per annunciare ufficialmente la formazione della squadra ma alcune anticipazioni sono trapelate per quanto riguarda i 26 convocati da Spalletti che indosseranno la maglia della nazionale.

La rosa dei nomi da già Donnarumma, Vicario e Meret in porta. Grandi certezze anche per Acerbi, Calafiore e Gatti e per i centrocampisti Cambiaso, Bellanova, Barella, Jorginho, Cristante, Pellegrini, Frattesi, Dimarco e Locatelli.

Il ruolo di attaccante sarà sicuramente dato a Chiesa, Scamacca e Raspadori ma potrebbero esserci alcune alternative come quella di El Shaarawy, Zaniolo e Zaccagni. Si tratta solo di voci per il momento, non ci resta che attendere la data ufficiale per scoprire chi scenderà in campo indossando la maglia degli Azzurri.

Chi sono le favorite?

I canali social e le riviste di sport, sia online che offline, non parlano d’altro che dei Campionati Europei di calcio ma chi rientra nei favoriti? Ci sono dei nomi che sono sulla bocca di tutti e a svelarli sono proprio i bookmaker.

Noi italiani possiamo continuare a sognare che gli Azzurri facciano la differenza ma osservando le partite di qualificazione, purtroppo, non sembrano esserci tutte queste possibilità… ma chissà, magari Spalletti potrebbe stupirci!

Per ora, prendendo in considerazione le performance nelle partite di qualificazione si parla di tre favorite: a parimerito Francia e Inghilterra che hanno saputo distinguersi per coesione, strategia e abilità in campo. I francesi hanno dominato le scene con 7 vittorie e 1 pareggio mentre gli inglesi hanno segnato 22 goal, contandone solo 4 subiti.

E la terza possibilità? Secondo i bookies è senza dubbio la Germania: la squadra tedesca rientra in lizza per la voglia di riscatto, non avendo conquistato il trofeo dal 1996. Il desiderio di farcela potrebbe spingere il team a dare il massimo in campo. Si tratterebbe di un record importante: infatti, dal 1984 (anno in cui ha trionfato la Francia) nessun Paese ospitante è mai riuscito a conquistare il titolo.

L’interesse sentito verso il campionato europeo si sta già riflettendo sull’economia: il primo settore a registrare una curva di crescita è quello del turismo, mettendo in evidenza come siano aumentati gli acquisti di biglietti aerei e soggiorni per la Germania. Un entusiasmo destinato a crescere sempre di più con l’avvicinarsi delle date. L’ente del turismo di Berlino ha già dichiarato di attendere 2,5 milioni di tifosi (di cui 1,9 provenienti da 120 Paesi stranieri) che si recheranno presso lo Stadio Olimpico di Berlino per vedere dal vivo 5 partite e la grande finale.

Altrettanto interessante è la curva di interesse che riguarda il mondo del betting: i bookies svelano alcuni favoriti, mentre gli appassionati di calcio puntano le proprie preferenze, prediligendo portali ADM autorizzati che mettono a disposizione bonus scommesse convenienti.

Alcune curiosità per addolcire l’attesa

Gli appassionati di calcio non aspettano altro che il 7 giugno per scoprire le formazioni ufficiali delle squadre del cuore ma per il momento abbiamo già alcune news confermate.

Le gare dureranno 31 giorni, coprendo dal 14 giugno al 14 luglio con oltre 50 partite. Tutti i partecipanti si contenderanno il trofeo realizzato in argento sterling con una dimensione di 60 cm per 8 kg. La Germania, oltre ad essere il Paese ospitante vanta ben 3 coppe in bacheca e conta 13 partecipazioni. Una nazione da record… è proprio il caso di dirlo!

Il motto di Euro 2024

Particolarmente interessante è il motto riportato dal portale del turismo Visit Berlin: “Euro 2024 sarà il nostro gioco”, un modo netto e chiaro con cui si vuole mostrare come il calcio possa essere inclusivo, evitando discriminazioni. Se da una parte si vedono progetti importanti a livello di infrastrutture per poter garantire un approccio green implementando bike park, economia circolare e utilizzo di energia solare, dall’altra saranno previsti speech tra cui il Clean Game in cui si tratteranno tematiche green come l’utilizzo di materiali riciclabili e il corretto smaltimento dei rifiuti.