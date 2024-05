Ajax, si AVVICINA Farioli: contatti sempre più positivi per l’allenatore del Nizza: la SITUAZIONE

Le ultime sul possibile nuovo allenatore dell’Ajax nella prossima stagione, con i contatti per Francesco Farioli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Ajax avrebbe scelto Francesco Farioli come nuovo allenatore per la prossima stagione. Dopo il passo indietro di Potter, è infatti proprio l’ex vice di De Zerbi ad essere il favorito per l’approdo in Eredivisie.

Farioli dovrà liberarsi dal Nizza, ma non sembra essere un problema visto che i contatti tra le parti sono sempre più positivi. Si va verso la fumata bianca.