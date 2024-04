Lecce Monza: Krstovic meglio di Pessina, ma non basta

Lecce-Monza, voti e giudizi dei quotidiani: Krstovic meglio di Pessina ma non basta per la vittoria dei salentini

Non è stata una gara particolarmente avvincente Lecce-Monza. Il primo tempo non ha registrato un sussulto che fosse uno. E quando lo 0-0 sembrava il destino naturale della sfida, è arrivata la novità nel finale: prima col gran gol di Krstovic, poi con il rigore trasformato da Pessina. Tutto nei minuti di recupero. La divisione della posta induce La Gazzetta dello Sport a premiare come migliori in campo proprio i due marcatori, ma non in maniera eguale.

KRSTOVIC – voto 7: «Il gol è un pezzo di bravura, da gran centravanti. Lo cerca sempre, dà una gran palla a Oudin. Fa la guerra con tutti».

PESSINA – voto 6,5: «Il rigore, trasformato alla perfezione, è il sigillo a una prova in cui perde qualche palla in più, ma è sempre il faro».