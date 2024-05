Championship, regnano paura ed equilibrio ai playoff: doppio 0-0

Nessun gol nelle due gare d’andata dei playoff di Championship per un posto in Premier League: si decide tutto al ritorno

Finisce con un doppio zero a zero il giro d’andata delle due sfide dei playoff in vista Premier League. Le quattro squadre di Championship che si stanno giocando un posto in paradiso sono Norwich-Leeds e WBA-Southampton.

Come detto, nessuna rete e dunque tutto aperto per i ritorni: giovedì 16 maggio Leeds-Norwich e venerdì 17 Southampton-WBA, finale il 26 dello stesso mese a Wembley.