Taremi Inter, l’attaccante HA PARLATO con Simone Inzaghi per chiarire il suo RUOLO la prossima stagione

Taremi Inter, l’attaccante ha già parlato con Inzaghi! Con questi NUMERI ha convinto Ausilio e Baccin a puntare su di lui

Come è ormai noto da tempo, Mehdi Taremi sarà il primo acquisto del calciomercato Inter per la prossima stagione, arrivando a parametro zero dal Porto. Come riportato da Calciomercato.com, l’iraniano ha già parlato con l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.

Un attaccante con caratteristiche diverse rispetto agli altri che compongono l’attuale reparto offensivo dei nerazzurri: un numero 9 vero, con spiccate doti nel mandare anche i propri compagni in gol. L’ennesimo affare nerazzurro.