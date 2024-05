Lecce Udinese: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Via del Mare andrà in scena la sfida di Serie A tra Lecce ed Udinese: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Via del Mare andrà in scena la sfida di Serie A tra Lecce e Udinese. I salentini sono già aritmeticamente salvi dopo la sconfitta del Cagliari. La squadra di Gotti potrà scendere in campo con più leggerezza per l’obiettivo raggiunto. Dall’altra parte i friulani invece devono trovare punti per salvarsi e uscire dalla zona rossa. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Pierotti. Allenatore: Gotti. A disposizione: Brancolini, Borbei, Samooja, Venuti, Touba, Gonzalez, Berisha, Rafia, Almqvist, Sansone.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Zarraga; Brenner, Samardzic; Lucca. Allenatore: Cannavaro. A disposizione: Pedelli, Mosca, Tikvic, Giannetti, Kabasele, Ebosele, Ferreira, Zemura, Zarraga, Pereyra, Success, Davis.

Lecce-Udinese: orario e dove vederla

Lecce-Udinese gara delle ore 18:30 del lunedì, che proseguirà la trentaseiesima giornata della Serie A, la diciassettesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.