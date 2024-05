FANTACALCIO: IL LEADER TECNICO – Il top della giornata 35: Milan Djuric

Amichevolmente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Milan Djuric.

Due amici fantacalcisti si incontrano al bar.

-Questa giornata al fantacalcio mi gioco tutto, sono tesissimo, si decide l’intera stagione.

-Ah, grande!

-Eh, più o meno… se perdo sono fuori dai giochi e il mio avversario vince il campionato…

-Ah, ecco, ora capisco il livello di ansia…

-Sì infatti ti devo chiedere un grande piacere. Io non me la sento di seguire la giornata, sono troppo teso, puoi farlo tu per me e poi mi racconti com’è andata?

-Ma no dai…

-Ti prego, davvero! Sei il mio migliore amico…

-E va bene… solo perché sei tu.

-Grande! Grazie. Ci vediamo domani. Incrociamo le dita!

I due amici fantacalcisti si incontrano di nuovo, nello stesso bar, il mattino seguente.

-Ehi! Allora, hai dormito?

-Macché… non ho chiuso occhio, notte insonne…

-Immaginavo. Senti, vuoi prima la notizia buona o quella cattiva?

-Dammi prima la cattiva…

-Al fantacalcio avevi contro Djuric che ha segnato la sua prima doppietta quest’anno. Hai perso, mi dispiace.

-Nooo! Ma come sarebbe?? E allora qual è la notizia buona??

-La vedi quella cameriera bionda, quella là carina?

-Sì… e allora?

-Me la sono fatta!