Inter Lazio, ammonito Casale: era diffidato, salterà l’ultima giornata

Nicolò Casale terminerà con anticipo la stagione dato che, da diffidato, è stato ammonito alla penultima di Serie A

La stagione di Nicolò Casale terminerà al termine di Inter Lazio. Questo poiché è stato ammonito nella sfida contro i neroazzurri da diffidato ed essendoci solo più l’ultima gara di campionato, si può dire che l’ex Verona per questa stagione ha dato.

Casale dunque non ci sarà per la sfida interna contro la Lazio. Vedremo Igor Tudor come sarà in grado di sostituirlo tra certezze e scommesse.