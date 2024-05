Roma Genoa: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio Olimpico, il match per la 37ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Roma e Genoa: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio Olimpico, Roma e Genoa si affrontano nel match valido per la 37esima giornata della Serie A 2023/24.

PRIMO TEMPO

Ritmi blandi nel primo tempo dell’Olimpico. Il Genoa gioca senza fretta, la Roma invece sembra molto stanca, come si è visto in queste ultime giornate. I giallorossi ci hanno provato soprattutto con alcune conclusioni da fuori area, ma senza centrare la porta avversaria. Alcune chance anche per i rossoblù, ma senza spaventare troppo Svilar. Squadre imprecise sottoporta, come dimostra il dato di un solo tiro in porta.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Llorente, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Pellegrini, Lukaku. All. De Rossi.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco De Winter, Vasquez, Spence, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Ekuban, Retegui. All. Gilardino.