Gudmundsson DISERTA l’amichevole del Genoa. INDIZIO di MERCATO? Ecco cosa risulta

Albert Gudmundsson non prende parte all’amichevole del Genoa: le MOTIVAZIONI LEGATE al calciomercato dei rossoblu

Albert Gudmundsson non ha preso parte all’amichevole del Genoa in programma questo pomeriggio contro il Mantova. Come riportato da Il Secolo XIX però, non si tratta di scelte tecniche o legate al futuro del giocatore, per quanto il giocatore sia nel mirino di diverse squadre.

CONDIZIONI GUDMUNDSSON – «E’ affaticato e salterà l’amichevole di oggi contro il Mantova, fa sapere Il Secolo XIX. “Un problema emerso nel corso dell’allenamento di martedì e che ha consigliato all’islandese di rallentare, in attesa di ulteriori nuovi controlli».