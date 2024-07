Genoa-Mantova: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al centro sportivo Carlo Benatti l’incontro amichevole Genoa-Mantova: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al centro sportivo Carlo Benatti di Moena va in scena la partita amichevole Genoa-Mantova. Si tratta della terza amichevole per il grifone. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Leali; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Thorsby, Bohinen, Messias, Martin; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Fedel, Brignani, Redolfi, Panizzi; Wieser, Burrai, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Fiori. All. Possanzini.

Orario e dove vederla in tv

Genoa-Mantova si gioca alle ore 17.00 di giovedì 25 luglio. Verrà trasmessa in diretta in chiaro sul Telenord (canale 11 del digitale terrestre in Liguria) o in streaming sul sito dell’emittente.